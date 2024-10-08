"يديعوت أحرنوت": تحالف روسيا مع إيران أقوى من أي وقت مع ابتعادها عن إسرائيل

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" بأنت تحالف روسيا مع إيران أصبح أقوى من أي وقت مضى مع ابتعادها عن إسرائيل، واتهامها بقتل المدنيين اللبنانيين والانحياز إلى "حزب الله" ضد الهجوم البري الإسرائيلي، لافتة إلى أنه في المقابل، تستعد موسكو لتلقي طائرات بدون طيار وصواريخ باليستية.

وفي حين لفتت إلى أن التعاون الروسي الإيراني بلغ الآن أعلى مستوياته على الإطلاق، وربما يقلق إسرائيل أيضاً، بسبب جوانبه الأمنية وعواقبه المحتملة عليه، رأت أنه يجب النظر إلى تشديد العلاقات بين موسكو وطهران أولاً وقبل كل شيء كنتيجة مباشرة للحرب في أوكرانيا، واعتماد روسيا العسكري المتزايد على إيران.

وأشارت إلى أن لا بد من دراسة توجه موسكو الانتقادي تجاه إسرائيل في ضوء اعتمادها العسكري المتزايد على إيران وتعزيز التعاون بينهما، موضحة أن الاهتمام الروسي بالتصعيد الدراماتيكي في الشرق الأوسط الشهر الماضي، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمسألة الحرب الروسية في أوكرانيا، نظراً لأهميتها بالنسبة للرئيس فلاديمير بوتين ورغبته في الفوز بها، فضلاً عن رغبة موسكو في خفض نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بشكل كبير.

واعتبرت أنه ما دام الصراع بين إسرائيل وحزب الله محصوراً داخل لبنان ولم يمتد إلى سوريا، ويهدد نظام حليف روسيا الوثيق الرئيس بشار الأسد، أو يتصاعد إلى مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران، فمن المرجح أن تواصل روسيا نهجها: تعزيز العلاقات مع طهران، والتركيز على القضايا الأمنية، والحفاظ على موقف بارد تجاه إسرائيل، التي تعتبر من وجهة نظر روسيا مرتبطة بمصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وبالتالي ربما ينبغي إضعافها.