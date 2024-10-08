أكّدت السفارة الألمانية في بيروت، أنّ "دائمًا ما يعاني المدنيّون أكثر من غيرهم في حالات الصّراع"، معلنةً أنّ "ردًّا على التّصعيد الأخير، تقدّم ألمانيا 62 مليون يورو إضافيّة من المساعدات الإنسانيّة إلى لبنان".
وأوضحت أنّ "دعمنا هذا يهدف إلى توفير الإغاثة للفئات الأكثر ضعفًا. كما نقف على أهبّة الاستعداد للاستجابة سريعًا للاحتياجات العاجلة"، مشيرةً إلى أنّ "مجمل مساعداتنا الإنسانيّة للبنان تبلغ بذلك 113 مليون يورو هذه السّنة. ومن خلال استجابتنا السّريعة، نقدّم المساعدات الغذائيّة والحماية والمساعدة الطّبيّة للنّازحين داخليًّا وللاجئين وللمجتمعات الضّعيفة".
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الألمانية في بيروت: ألمانيا تقدّم 62 مليون يورو إضافية من المساعدات الإنسانية للبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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