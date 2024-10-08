ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني في وزارة الدّاخليّة والبلديّات، أنّ "مهمّات عناصر المديريّة المنفَّذة منذ السّاعة 8:00 من مساء أمس الإثنين بتاريخ 2024-10-7، ولغاية السّاعة من صباح اليوم، هي: ضاحية بيروت الجنوبيّة: إطفاء: - إخماد حريق شقّة مقابل مطعم الآغا - إخماد حريق أشجار ونفايات مقابل بيروت مول. البقاع الغربي: - على اثر غارة إسرائيليّة استهدفت أحد المنازل في بلدة سحمر ليلًا، نفّذ عناصر الدّفاع المدني عمليّات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشّامل، وقد تمكّنوا من انتشال جثمان شهيد نُقل بواسطة جهات أخرى إلى المستشفى. قضاء صور: إطفاء: - إخماد حريق بقايا منزل من جرّاء غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة أرزون. إسعاف: - انتشال جثمانَي شهيدَين بالتّعاون مع الهيئات المحليّة جرّاء غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة أرزون، وتمّ وضعهما في مغسل البلدة. محافظة بعلبك: إطفاء: - أعشاب عدد 1. خدمات عامّة: تأمين المياه إلى مراكز إيواء النّازحين في العديد من المناطق اللّبنانيّة".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني أعلن المهمات المنفذة منذ مساء أمس: انتشال 3 شهداء في سحمر وأرزون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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