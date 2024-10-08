الجيش الإسرائيلي يستدعي فرقة إضافية للعملية البرية جنوب لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استدعى فرقة عسكرية إضافية للانضمام إلى العملية البرية جنوب لبنان، وأوضح أن الفرقة 146 بدأت تنفيذ عمليات محددة ضد أهداف وبنى تحتية لحزب الله جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل جندي في معارك شمال قطاع غزة.



وذكر موقع 0404 الإسرائيلي أن الجندي القتيل /20 عاما/ كان يعمل في الكتيبة 12 في لواء جولاني، مشيرا إلى تشييع جثمانه اليوم.

وفي حادث آخر، أصيب جندي إسرائيلي من الكتيبة 7012 بجروح خطيرة خلال معركة في جنوب لبنان وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.