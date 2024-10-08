أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "معركة طوفان الأقصى أكدت أن الشعب الفلسطيني سيتمكن من تقرير مصيره".
وقال: "الإسرائيليون يعلمون أن صواريخنا يمكنها الوصول إلى كل أهدافها"، مصيفًا "على الكيان الصهيوني ألا يعبث مع قدراتنا ولن نتردد ولن نتأخر في الرد".
وشدد عراقجي على "أننا سنرد على أي هجوم على مؤسساتنا أو البنى التحتية".
وأوضح أن "الحكومة الإيرانية ثابتة على دعمها لمحور المقاومة حتى تحقيق النصر".
في وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، بأن "مسؤولين إسرائيليين يشككون في مدى قدرة بلادهم على إلحاق أضرار جسيمة بمنشآت إيران النووية".
ونقلت عن مسؤولين قولهم إنه "من المرجح أن تستهدف إسرائيل في ردها قواعد عسكرية إيرانية وربما مواقع استخبارات".
وكشفت الصحيفة نقلا عن مصادر أنه "يبدو أن إسرائيل أجلت بعد نقاش طويل استهداف مواقع نووية إيرانية إلى وقت لاحق".
وشنّت طهران، الثلاثاء الماضي، هجومًا صاروخيًا واسعًا على إسرائيل، هو الثاني منذ نيسان، وقالت إنه جاء انتقامًا لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت وقُتِل فيها أيضًا مسؤول في الحرس الثوري الإيراني.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية إيران: على الكيان الصهيوني ألا يعبث مع قدراتنا ولن نتردد ولن نتأخر في الرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.