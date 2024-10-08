الجيش الإسرائيلي: قتلنا رئيس منظومة أركان حزب الله سهيل حسين حسيني في غارة دقيقة على منطقة في بيروت أمس

زعم الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، أنه قتل "رئيس منظومة أركان حزب الله سهيل حسين حسيني في غارة دقيقة على منطقة في بيروت أمس".

ويأتي ذلك بعد سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت أمس.

هذا، ويستمر العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.