"التوك توك نزل الترعة".. إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أصيب 3 أشخاص نتيجة تصادم سيارة ملاكي، ومركبة "توك توك" ودراجة نارية "فيسبا"، في قرية منشأة الأمراء، بمركز ومدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية، إذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، بانقلاب مركبة "توك توك" داخل أحدي الترع المارة بقرية منشأة الأمراء بمركز المحلة الكبرى، بعد أن اصدمت بسيارة ملاكي ودراجة نارية فيسبا.

على الفور انتقلت قوة أمنية و3 سيارات إسعاف إلى محل البلاغ، إذ تبين انقلاب مركبة "توك توك" في إحدى الترع، بعد تصادمة مع سيارة ملاكي و"فيسبا"، على طريق قرية منشأة الأمراء.

وتبين من المعاينة الأولية لرجال البحث الجنائي، أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة، إذ تم نقلهم إلى مستشفى المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.