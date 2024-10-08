4 جثث و 6 مصابين إثر حادث تصادم في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

لقي 4 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 6 آخرين في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى نقل، على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق محافظة بني سويف.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى نقل، على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق مركز سمسطا.

على الفور تم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، إذ تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وتبين من المعاينة الأولية لرجال البحث الجنائي، أن الحادث أسفر عن مصرع كلا من: "محمد عاطف أحمد، 10 أعوام، وإبراهيم كريم عبد الحميد، 26 عامًا، ومنى عبد الحميد عبد الجبار، 66 عامًا، ويوسف أحمد محمد، 6 أعوام".

بينما أسفر الحادث عن إصابة كلا من: "منى سعيد عبد الحميد، 35 عامًا، سحجات، وكدمات، ويوسف عاطف عفيفي، عامين، جرح قطعي بالوجه، ومحمد أحمد عبدالحفيظ، 23 عامًا، جرح بالوجه 3سم، ونجله عبد الرحمن، 8 أعوام، كسر مضاعف بالفخذ الأيمن، وصلاح رمضان جلال، 24 عامًا، سحجات بالجسم، وعماد أحمد عبد الحميد، 26 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بالوجه والساق الأيمن".

تم نقل الجثث إلى مستشفى سمسطا المركزي، والمصابين إلى مستشفى الفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.