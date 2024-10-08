ترامب:  لو كنت رئيسا لما كان هناك نزاع في أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال دونالد ترامب، المرشح للرئاسة الأمريكية، بأنه لو كان رئيسا للولايات المتحدة لما كان هناك نزاع في أوكرانيا ولما قتل أوكرانيون فيه.

وبحسب"روسيا اليوم "، قال ترامب في تصريح لقناة "ريبوبليكا" البولندية، تم بثه "كان سيبقى الكثير من الناس على قيد الحياة اليوم، وكانت أوكرانيا ستكون أوكرانيا".

وتابع: "هذه إدارة سيئة بالفعل، لأنه لو كنت رئيسا أنا، لما حدث ذلك أبدا، والجميع يدركون ذلك بالفعل".

وكان ترامب قد تحدث مرارا أنه سيتمكن من إنهاء النزاع في أوكرانيا "في غضون 24 ساعة" في حال تم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر المقبل، ومن المتوقع أن يتنافس على منصب الرئاسة الرئيس السابق، المرشح عن الجمهوريين دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالي، مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.