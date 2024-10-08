تبون يهنيء نظيره التونسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية

ياسر رشاد - القاهرة - هنأ عبدالمجيد تبون، الرئيس الجزائري، نظيره التونسي قيس سعيد، بمناسبة انتخابه لعهدة ثانية.

وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بينهما، مساء أمس الاثنين، وفق ما أورده بيان للرئاسة الجزائرية.

وتمنى الرئيس تبون، لنظيره قيس سعيد وللشعب التونسي الشقيق الخير والازدهار والرخاء.

و أكدت الرئاسة التونسية في بيان، أن "هذه المكالمة كانت مناسبة للتأكيد على متانة العلاقات التي تربط بين الشعب الواحد في كل من تونس والجزائر، وعلى الإرادة المشتركة لدعمها تجسيدا للإيمان القوي والثابت بوحدة المصير".

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، قد أعلن مساء الاثنين، فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية 2024 من الدور الأول، وذلك إثر حصوله على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها (2.438.954 صوتا) أي 90.69%.

كما تشير النتائج إلى أن المترشح العياشي زمال حل في المرتبة الثانية بحصوله على 7.35%، بينما جاء المرشح زهير المغزاوي في المرتبة الثالثة بحصوله على 1.97% من الأصوات.