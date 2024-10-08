لبيد يطالب إسرائيل بمهاجمة منشآت النفط الايرانية

ياسر رشاد - القاهرة - طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد بأن تهاجم إسرائيل منشآت النفط الإيرانية فتلك نقطة ضعفها، ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني الأسبوع الماضي رغم المعارضة الأمريكية لذلك.

وبحسب"روسيا اليوم "، وقال لبيد لموقع "واينت" الإلكتروني إن منشآت النفط "هي نقطة ضعف إيران. وتوجد مداولات معقدة حول ذلك مع الأمريكيين. وبإمكاني أن أفهم لماذا الأمريكيون لا يريدون ارتفاعا في اسعار النفط وقت قصير من الانتخابات في الولايات المتحدة"، زاعما أن "هذا لا يغير حقيقة أن لإسرائيل مصالحها الخاصة أو مفهومها الخاص".

وأضاف ردا على سؤال حول استهداف منشآت النفط وليس المنشآت النووية، أنه "أعتقد أن علينا تجنيد تحالف أوسع لمهاجمة المنشآت النووية. وينبغي أن يكون ذلك بالتعاون مع الأمريكيين، لكن يتعين على إسرائيل الآن ألا ترد على هجوم واحد وإنما على اثنين. فنحن لم نرد بقوة كافية على الهجوم الأول".

وتابع أن "نقطة الضعف الإيرانية هي اقتصادها. وإيران هي دولة مفككة من الناحية الاقتصادية وعليك أن تهاجم دائما الأماكن التي عدوك ضعيف فيها أكثر".