النفط يرتفع لأكثر من 80 دولارا للبرميل مدفوعا بالتوترات في الشرق الأوسط

أغلق خام برنت، مؤشر النفط العالمي، الإثنين فوق 80 دولارا للبرميل، في أعلى سعر له منذ شهر ونصف، مدفوعا خصوصا بالمخاوف من هجوم إسرائيلي محتمل على منشآت النفط الإيرانية.

وارتفع سعر خام برنت بحر الشمال تسليم كانون الأول بنسبة 3.69% ليصل إلى 80.93 دولارا، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر آب، في حين ارتفع سعر نظيره الأميركي، خام غرب تكساس الوسيط، تسليم تشرين الثاني بنسبة 3.71% ليصل إلى 77.14 دولارا.

وعلّق فيل فلين، المحلّل لدى برايس فيوتشرز غروب، على هذا الارتفاع بالقول "إنّه يوم كبير آخر للنفط مدفوع بخطر مزدوج: الأول هو ضربة إسرائيلية على الحقول النفطية الإيرانية، والثاني هو التأثير المحتمل للإعصار" ميلتون في خليج المكسيك.

ومنذ الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل الثلاثاء الماضي، يترقّب العالم بقلق ما سيكون عليه الردّ الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية.

وفقا لموقع "تانكر تراكرز" المتخصّص بتعقّب سير ناقلات النفط حول العالم، فقد أمرت الشركة الإيرانية الحكومية المالكة للناقلات النفطية "إن آي تي سي" ناقلاتها بالابتعاد عن جزيرة خَرْج التي تضمّ أكبر محطة في الجمهورية الإسلامية لتصدير الخام.

وفسّر محللّو مجموعة أوراسيا هذه الخطوة بأنّ "السلطات الإيرانية تستعدّ على ما يبدو" لهجوم إسرائيلي على مواقع نفطية في الجمهورية الإسلامية.

وزار وزير النفط الإيراني محسن باكنيجاد جزيرة خَرْج الأحد والتقى الجنرال في الحرس الثوري محمد حسين برقاهي المسؤول عن ضمان أمن المنطقة.