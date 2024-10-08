وسائل اعلام سورية معارضة: القوات الروسية تنسحب من تل الحارة العسكري في درعا القريب من الشريط الحدودي مع إسرائيل

انسحبت القوات الروسية من تل الحارة العسكري في درعا القريب من الشريط الحدودي مع إسرائيل إلى محيط قرية زمرين حيث توجد نقطة روسية أخرى، وفقًا لما نقله موقع "درعا 24" المحلي، وبحسب شهود عيان للموقع جرى إنزال العلم الروسي من فوق التل وشوهدت عربات ومركبات روسية وهي تغادر المنطقة وسط أنباء تشير إلى إخلاء النقطة الروسية بالكامل مع استمرار وجود الجيش السوري.

ويعد تل الحارة أعلى نقطة بين محافظتي القنيطرة ودرعا، وهو أحد المواقع الاستراتيجية البارزة في جنوب سوريا، إذ يبلغ ارتفاعه حوالي 1200 متر ويطل على مرتفعات الجولان، مما يجعله نقطة مراقبة ورصد ذات أهمية كبيرة.