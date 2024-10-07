الجيش الاسرائيلي وجّه انذاراً عاجلاً إلى سكان الضاحية وتحديدا في برج البراجنة والحدث

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، "انذاراً عاجلاً إلى سكان الضاحية الجنوبية في برج البراجنة وحدث بيروت وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط وتلك المجاورة لها"، زاعماً "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها الجيش الإسرائيلي على مدى الزمني القريب، لذلك عليكم اخلاء هذه والمباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500".

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