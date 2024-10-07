وزير الزراعة يؤكد على تقديم الدعم اللوجستي والفني للمزارعين في شمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أجرى الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بجولة تفقدية في محافظة شمال سيناء، بالتنسيق مع الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، حيث عقد اجتماعًا مع مهندسي ومديري إدارات المكافحة بالمحافظة بحضور المهندس جمال مصطفى، مدير مديرية الزراعة.

جاء ذلك، في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتوفير كافة سبل الدعم للمزارعين، خصوصًا في المحافظات التنموية ذات التوسع الزراعي،

وتم خلال الاجتماع مناقشة أعمال المكافحة في هذه المنطقة الحيوية من الوطن، حيث صرح الدكتور أحمد رزق، بأن الوزارة على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والعيني والفني.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات تدعم مديرية الزراعة لتأهيل معمل إنتاج طفيل الترايكوجراما، والذي يُعد أحد وسائل المكافحة الحيوية المناسبة للزراعات المستهدفة.

وأضاف أن مديرية الزراعة ستقوم بحصر المساحات الزراعية المستهدفة لمكافحة الحشرات حرشفية الأجنحة، والتي تصيب زراعات الطماطم، وثمار البلح، والخوخ. وشدد على ضرورة التواصل المستمر مع المزارعين وإعداد دورات توعوية بهذا الشأن.

وأوضح أنه تم مناقشة متابعة وحصر مكافحة سوسة النخيل الحمراء، مع إمكانية الاستعانة بشباب القبائل بعد تدريبهم على عمليات حصر الإصابات.

ووجه بأهمية توعية النحالين، مشيرًا إلى ضرورة تنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع المديرية، مع العلم أن الإدارة قامت بتوفير المبيدات والأجهزة اللازمة لعمليات الحقن.

وأكد على أهمية إعادة تأهيل وتشغيل معمل النيماتودا كأحد الخدمات التي تقدمها المديرية للمزارعين، مشددًا على أهمية التواصل مع المزارعين للتعرف على مشاكلهم وتسهيل أعمالهم.

وخلال جولته، بزراعات في بئر العبر ومناطق أبو رياض والسبيل والخروبة والشلاق بالعريش والشيخ زويد، بهدف التعرف على احتياجات المزارعين والآفات التي تصيب محاصيلهم، مشددًا على أهمية مشاركة مشايخ المجتمع السينائي في الوصول إلى المزارعين لتقديم الدعم اللازم.

وفي إطار جهوده، قام الدكتور أحمد رزق، أيضًا بزيارة قواعد الجراد الصحراوي في العريش والجورة والحسنة للاطمئنان على استعداداتها، مؤكدًا أنه لا توجد أي مشاكل خاصة بالجراد في المنطقة في الوقت الحالي.

واختتم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، جولته في محافظة شمال سيناء، بالتوجه إلى وسط وجنوب سيناء لتقديم الدعم للمزارعين، مؤكدًا أن الأمن والأمان في سيناء ساهم في تطوير البنية الأساسية وزيادة التنمية الزراعية في هذه الأرض الغنية.