استعراضات فنية وشعبية بالميادين.. ثقافة جنوب سيناء تحتفل بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء عدة فعاليات فنية واستعراضية في الساحات والميادين، احتفالًا بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وتحت إشراف محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وشهد مسرح مقصد العائلة بمدينة طور سيناء عروضًا فنية واستعراضية لفرقة فنون شعبية أطفال قصر ثقافة طور سيناء، قدموا خلالها رقصات فنية متنوعة تعبر عن فرحة النصر، كما قدمت لينا حسام، موهبة من مدينة الطور، أغنية "يا ورد على فل وياسمين"، بحضور علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ولفيف من الجمهور.

كما شهد مسرح "السلام بوليفار" بالممشى السياحي بشرم الشيخ احتفالًا فنيًا مميزًا، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية ومشايخ وعواقل المحافظة، وحشد كبير من أهالي شرم الشيخ والسياح الأجانب المقيمين في المدينة.

وأحيا الحفل كورال مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات، والنجمة الصاعدة أروى صالح، إضافةً إلى كورال قصر ثقافة شرم الشيخ. واختتمت فرقة مصطفى كامل التابعة لقصر ثقافة الإسكندرية الحفل بتقديم باقة من الأغاني الوطنية والتراثية التي أضفت روحًا من الفخر والانتماء.