رسالة إسماعيل قاآني الغامضة تثير جدل الإيرانيين

ياسر رشاد - القاهرة - ظهرت رسالة غامضة نُسبت إلى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، أثارت الجدل حول مصيره، رغم تأكيدات طهران أنه على قيد الحياة.

كان الهدف من الرسالة المثيرة للجدل لـ إسماعيل قاآني، طمأنة الإيرانيين بأنه لم يقتل، في ظل غيابه عن الأنظار، منذ ضربات إسرائيلية على بيروت أواخر الأسبوع الماضي.

رسالة إسماعيل قاآني

الرسالة نشرها موقع نيونيوز الإيراني، وجهها قاآني إلى المؤتمر الدولي السابع للتضامن مع الأطفال والمراهقین الفلسطینیین، في طهران، وقال إنه لم يستطع الحضور بسبب مشاركته في اجتماع آخر هام.

ونشر موقع نور نيوز، خبر يفيد بأن العميد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإيرانية، بعث برسالة الى المؤتمر الدولي السابع للتضامن مع اطفال فلسطين.

وقال مقدم المؤتمر، أثناء قراءة رسالة العميد إسماعيل قاآني: إن قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية قد بلغ تحيته على جميع المشاركين في هذا المؤتمر، مشيرا إلى أنه بسبب حضوره في الاجتماع المهم الآخر لم يتمكن من المشاركة في هذا المؤتمر وقد اعتذر للمشاركين.

وفي وقت سابق، أعلن نائب قائد فيلق القدس الإيراني إيرج مسجدي اليوم الاثنين، أن قائد الفيلق إسماعيل قاآني "بصحة جيدة".

إسماعيل قاآني وصل إلى لبنان قبل أيام ومنذ الضربة الإسرائيلية انقطعت أخباره وهو لم يظهر في صلاة الجمعة الماضي بطهران.