شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للإعلام تنعى الزميلة تغريد الدسوقى والان مع تفاصيل الخبر

تنعى الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين والعاملين بها الزميلة الراحلة تغريد الدسوقي المعده بقناة نايل لايف بالقنوات المتخصصة والتى قدمت برامج متميزة لشاشة التليفزيون، وكانت الراحلة تتميز بالمهنية فى عملها و الإخلاص والتفاني والتعاون مع الزملاء

وتتقدم الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحلة وان يلهمهم الصبر والسلوان كما تتقدم بخالص العزاء والمواساة لكافة الزملاء بالعمل، وتدعوا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته

