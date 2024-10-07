شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: التحالف الوطني ذراع أساسية في مسيرة البناء والتنمية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة أصبحا أذرعا أساسية في مسيرة التنمية والبناء للدور الحيوي في دعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع المصري، مشيدا بجهود التحالف في تقديم خدمات متنوعة تشمل المجالات الصحية والتعليمية والغذائية، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد السادات أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يمثل نموذجًا مثاليًا للعمل التعاوني بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أهمية استمرار دعم هذه المبادرات التي تستهدف توفير الرعاية الشاملة لأكثر من 30 مليون مواطن، لافتا في هذا الإطار إلى مبادرة إيد واحدة التي تستهدف خدمة مليون ونصف أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع وزارة التضامن والهلال الأحمر المصري.

وشدد السادات على أن مثل هذه المبادرات، بما فيها مبادرة "مراكب الرزق" لدعم الصيادين، ومبادرة "ستر وعافية" لتقديم الرعاية الصحية والغذائية، تمثل خطوات مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية. وشدد على أهمية مواصلة الدعم المجتمعي لهذه الجهود من أجل تحقيق مزيد من التكافل الاجتماعي والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في مختلف المحافظات، داعيا إلى توسيع نطاق هذه المبادرات لتشمل المزيد من الفئات المحرومة، معربًا عن ثقته في قدرة التحالف الوطني على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع بفضل التنسيق الفعال بين الجهات المعنية.

وأشار السادات في هذا الإطار إلى مبادرة حياة كريمة، والتي تساهم في تحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، ورفع مستوى جودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، لافتا إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار الرؤية الشاملة للجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ثورة 30 يونيو، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في كافة أنحاء الجمهورية.