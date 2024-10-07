شكرا لقرائتكم خبر عن شباب النواب: نتائج البعثة الأولمبية على رأس أولوياتنا بدور الانعقاد الخامس والان مع تفاصيل الخبر

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اجتماعا لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس فى الفصل التشريعى الثاني.

وأكد الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، أن نتائج البعثة الاولمبية، تأتى على رأس أولوياتنا خاصة أن هناك توجيه رئاسى بشأن التحقيق فى نتائج البعثة والاتحادات المختلفه، لافتا إلى اللجنة أرست مبدا جديد وهو الرقابة السابقة على البعثة الأولمبية قبل السفر لباريس وعقدت إجتماعا امتد لمدة 7ساعات بغرض تحقيق افضل نتائج ممكنة للاتحادات المختلفه

واضاف خلال الاجتماع تم الاستماع لعروض تقديميه لرؤساء الاتحادات تتضمن مستهدفات الاتحادات المشاركة فى الأولمبياد واحتياجاتها الماليه

، وتم التوصية بتنفيذ متطلباتهم وذلك بحضور وزير الشباب، ورئيس اللجنة الأولمبية ،مشيراً إلى أن اللجنة لديها مضبطة ستقارن بما وعد به رؤساء الاتحادات وما التزمت به وزارة الشباب من تقديم أوجه الدعم المختلفه وما تم تحقيقه فعليا من نتائج على الارض .

، واشار إلى أن اللجنة حرصت على التوصية بتوفير الدعم المالى لكل اتحاد وفقا للتدفقات والجدول الزمنى الذى طالب به رؤساء الاتحادات المختلفه، مؤكدا أن الدور الرقابى للجنه لن يقت على الاتحادات واللجنة الأولمبية فقط، ولكن سيمتد ايضاً إلى وزارة الشباب

، فى ظل انفاق ما يتخطى المليار جنيه و ٢٠٠ مليون من الجنيهات على البعثة وفقا لما أعلنه وزير الشباب من قبل ولم يتم تحقيق المستهدف.



وأكد رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة ستناقش هذا فى ضوء بعض البيانات الصادرة عن الوزارة، بشأن البعثة الاولمبية فيما طالب النائب مجدى الأمير، بوضع خطة موضوعية بشأن تنفيذ الطلبات المقدمة من النواب لتطوير لمراكز الشباب أو الأندية مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك رؤية واضحة للوزارة.