رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ: حان الوقت لاتفاق لوقف إطلاق نار دائم بغزة والإفراج عن الأسرى

رأى رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي مارك وونر، أنه "حان الوقت لاتفاق لوقف إطلاق نار دائم بغزة والإفراج عن الأسرى".

وفي وقت سابق من اليوم، أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الى أنه "في ذكرى هجوم 7 أكتوبر نعرب عن حزننا على الخسائر بالأرواح في الهجمات الإرهابية بمن في ذلك الأميركيون"، مؤكداً "حان الوقت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار يعيد الرهائن إلى ديارهم ويحمي إسرائيل ويخفف معاناة الفلسطينيين".

يذكر أن اليوم الذكرى السنوية الأولي لعملية "طوفان الأقصى" عملية شنتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على إسرائيل فجر يوم السبت 7 تشرين الأول 2023، وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللا إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة.

وأعلن عن العملية محمد الضيف، قائد الأركان في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، واعتُبرت أكبر هجوم على إسرائيل منذ عقود.