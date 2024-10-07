دوجاريك: اليونيفيل تعرب عن قلقها العميق إزاء الأنشطة الأخيرة للجيش الإسرائيلي قرب أحد مواقعها في لبنان

أشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الى أنه "من غير المقبول المساس بسلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تنفذ تفويضا من مجلس الأمن"، مؤكداً أن "اليونيفيل تعرب عن قلقها العميق إزاء الأنشطة الأخيرة للجيش الإسرائيلي قرب أحد مواقعها في لبنان".

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