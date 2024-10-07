الأبيض عرض الآلية الممكننة لتسلّم المساعدات الطبية وتوزيعها: حريصون على ضمان الشفافية والثقة

عرض وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض تفاصيل الآلية الممكننة لتنظيم عملية تسلّم وتوزيع الهبات والمساعدات الطبية بما يضمن الشفافية وحسن الإدارة وضمان عدالة التوزيع على المستشفيات والمراكز الصحية المربوطة بمراكز إيواء النازحين في المناطق اللبنانية المختلفة. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الوزير الأبيض في المستودع المركزي للدواء في الكرنتينا بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر، وممثل منظمة اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدير.

وأوضح الوزير الأبيض أن المكننة ستشمل كل المساعدات التي ستُسلم للبنان والتي سيتم توزيعها، مضيفا أن المكننة شكلت محورًا أساسيًا في استراتيجية وزارة الصحة العامة وتم اعتمادها في آلية توزيع الأدوية السرطانية والمستعصية وسيتم اعتماد الآلية نفسها في تسلّم المساعدات وتوزيعها من خلال برنامجي التتبّع (MedTrack) ونظام إدارة اللوجستيات (LMS Logistic Management System) الذي يسجل كل ما يدخل إلى مستودعات وزارة الصحة العامة ويخرج منها.

وقال وزير الصحة العامة "إن المكننة في تنظيم المساعدات أمر أساسي لأنها تضمن الشفافية وتعزز ثقة الدول المانحة والجاليات اللبنانية الداعمة للبنان في الخارج كما تعكس جدية الإلتزام تجاه أهلنا النازحين".

ولفت الدكتور الأبيض إلى مضاعفة أعداد الفرق العاملة في المستودعات أربع مرات حرصًا على عدم حصول تأخير في تسلم الأدوية وتوزيعها. أضاف أن الفرز سيحصل في المستودعات الأساسية في منطقة البيال، وبعد ذلك يتم نقل الأدوية إلى مستودعات وزارة الصحة العامة حيث يحصل التحميل والتوزيع عبر MedTrack وLMS. أما آلية التوزيع فستتم عبر المستشفيات الحكومية والخاصة ومراكز الرعاية الأولية والعيادات والفرق النقالة التي تعمل في مراكز الإيواء.

وتوجه وزير الصحة العامة بالشكر للشركاء الذين يقدمون المساعدة في المناطق الخطرة حيث يتم التنسيق مع الجهات الدولية ولا سيما منظمة الصحة العالمية واليونيسف واللجنة الدولية للصليب الأحمر أو الصليب الأحمر اللبناني وأحيانًا اليونيفل، وذلك بهدف التأكد من أن الأدوية والمستلزمات تصل إلى المناطق التي تتعرض للعدوان.

الخدمات المقدمة بالأرقام

وأعلن الوزير الأبيض بالتفاصيل الخدمات المقدمة للنازحين منذ أسبوعين وحتى اليوم كالتالي:

- 212 مركز رعاية صحية أولية يقدم الخدمات لأكثر من 600 مركز إيواء يستضيف أكثر من 200 ألف نازح.

- 97 عيادة نقالة تجوب 182 مركز إيواء.

- 83 فرقة نقالة تجوب 258 مركز إيواء.

- 21000 علبة دواء تم توزيعها خلال الأسبوعين الماضيين

- 30000 معاينة

- 1000 مريض غسيل كلى وسرطان وبحاجة للإستشفاء تم توجيههم إلى مراكز العلاج

- 10000 إتصال استفسار تمت الإجابة عليه عبر الخطين الساخنين 1787 و1214.

المساعدات

وقال وزير الصحة العامة إن لبنان تسلّم مساعدات من أكثر من أربع عشرة دولة من بينها العراق، مصر، الأردن، تركيا، إيران، الإمارات، سلوفاكيا، بولونيا، فرنسا، المملكة المتحدة، كولومبيا، تشيلي وغدًا ستفتتح دولة قطر جسرًا جويًا إلى لبنان حيث ستصل أكثر من خمس عشرة طائرة محملة بالمساعدات. كما تلقى لبنان مساعدات من المنظمات الدولية الأممية وأبرزها منظمة الصحة العالمية واليونيسف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.

وأعلن أن الوزن الإجمالي للمساعدات يفوق 330 طنًا، وحتى الآن تم تسليم دفعات منها لأكثر من 55 مستشفى و134 مركز رعاية إضافة إلى هيئات إسعافية.

ولفت الوزير الدكتور الأبيض إلى تقرير يومي سيصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة بتفاصيل المساعدات التي وصلت والتي يتم توزيعها، كما ستكون التفاصيل والأرقام معروضة على مواقع وزارة الصحة العامة ولجنة الكوارث وإدارة الأزمة الموجودة في السراي الحكومي.

وختم متوجهًا بالشكر للشركاء في المنظمات الدولية وأبناء الجاليات اللبنانية في الخارج وللخارجية اللبنانية عبر السفارات والقنصليات التي تجري بوزارة الصحة العامة عشرات الإتصالات اليومية لتنسيق إرسال المزيد من المساعدات ودعم لبنان.