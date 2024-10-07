"حزب الله": قصفنا انتشاراً لقوات العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بِصلية صاروخية

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (6:00) من بعد ظهر يوم الاثنين 07-10-2024 انتشاراً لِقوات العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بِصلية صاروخية وأصابوه إصابةً دقيقة".

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