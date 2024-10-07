المكاري تشاور هاتفيا مع رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقي في سبل التعاون والضغط لوقف الحرب

تلقى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري، اتصالاً هاتفيا من رئيس هيئة الإعلام والاتصالات في العراق الدكتور علي المؤيد، جرى خلاله عرض لدور الإعلام العراقي في حملات الإغاثة التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا، مع تأكيد العراق "استعداده الكامل للتعاون مع الجانب اللبناني لدعمه في ظل الأزمة الحالية".

وتم التطرق إلى مبادرة تعاون بين القنوات العراقية واللبنانية للضغط من أجل وقف الحرب والاعتداء على المدنيين والأحياء السكنية في بيروت والمناطق.

وأكد المؤيد أن "الإعلام العراقي يقف إلى جانب الشعب اللبناني، وذلك في إطار توجيهات المرجعية الدينية العليا وحكومة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني".

وشدد الطرفان على ضرورة إطلاق مبادرة إعلامية عربية داعمة عبر جامعة الدول العربية للتكاتف في مواجهة حملات التضليل الإعلامي، مع تسليط الضوء على الجرائم التي تستهدف المدنيين والمساكن الآمنة والتي تسببت بمقتل وتشريد الآلاف في انتهاك واضح لكل القوانين الدولية والإنسانية.