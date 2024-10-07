شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل "مزاولة مهنة الصيدلة" والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والذي أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى لجنة الشئون الصحية لمناقشته.

وتعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، جلسة استماع لبحث ودراسة كافة التعديلات التي رؤي إدخالها على القانون المُنطم لمزاولة مهنة الصيدلة، في ضوء مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.