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موقع عبري: حماس تمتلك مئات الصواريخ

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ياسر رشاد - القاهرة -  ذكر موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، أن أجهزة الأمن الإسرائيلية ومسؤولين في القيادة الجنوبية، توقعوا أن حركة حماس لا تزال تمتلك مئات الصواريخ وقذائف الهاون من مختلف الأنواع، وهي تعمل على مدار الساعة لإعادة خط الإنتاج.

 

 وأشار الموقع إلى أن حماس أطلقت، اليوم الإثنين، الذي يصادف مرور عام على هجوم حماس الذي استهدف مستوطنات غلاف غزة وبدء العملية العسكرية البرية في القطاع، رشقات صاروخية استهدفت تل أبيب وسديروت.

 

الهجوم العسكري الإسرائيلي:

 ويشير إطلاق الصواريخ إلى استمرار قدرة حماس على الرد على الرغم من الهجوم العسكري الإسرائيلي المطول الذي يهدف إلى تدمير قدراتها القتالية.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إنها أطلقت أيضا صواريخ على سديروت ونير عام وبلدات إسرائيلية أخرى بالقرب من غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض 5 صواريخ أطلقت من غزة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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