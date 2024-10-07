وسائل إعلام إسرائيلية: مشاورات نتانياهو تتضمن نقاشا بشأن هجوم غزة ولبنان والرد على إيران

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "المشاورات الامنية التي يجريها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تتضمن نقاشا بشأن هجوم غزة ولبنان، وهي تعقد في خضم مساعي الرد على إيران".

ولفتت الى ان "عدم دعوة وزير الدفاع يوآف غالانت للمشاورات تعكس حدة الخلاف مع نتانياهو"، معتبرة ان "عودة الاسرى من قطاع غزة خارج نقاش المشاورات الحكومية".

ورأت ان "عدم دعوة نتانياهو لغالانت إلى المشاورات الأمنية يعني أنه ما زال يفكر في استبداله".