شركة طيران الشرق الاوسط نشرت توضيحاً حول أسعار بطاقات السفر

اعلنت شركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان، انه "توضيحاً للمراجعات التي وردتنا حول أسعار بطاقات السفر، يهم الشركة أن تعلن أن أقصى أسعار لبطاقات السفر التي باعتها منذ بداية فصل الصيف لغاية تاريخه هي الأسعار الواردة في الجدول التالي و التي تتضمن جميع الضرائب و الرسوم: درجة رجال الأعمال إتجاه واحد الدرجة السياحية إتجاه واحد سعر البطاقة سعر البطاقة المنطقة الوجهة 510 215 الشرق الأوسط القاهرة 358 233 الشرق الأوسط عمان 528 290 الشرق الأوسط النجف 525 310 الشرق الأوسط بغداد 530 330 الشرق الأوسط إربيل 1,052 437 الخليج العربي أبو ظبي 1,052 437 الخليج العربي دبي 765 470 الخليج العربي جدة 917 477 الخليج العربي الدوحة 803 478 الخليج العربي الدمام 930 524 الخليج العربي الرياض 1,036 607 الخليج العربي الكويت 326 211 أوروبا لارنكا 519 256 أوروبا يريفان 630 287 أوروبا أثينا 630 330 أوروبا اسطنبول 1,047 482 أوروبا بروكسل - 490 أوروبا دوسلدورف 848 495 أوروبا فرانكفورت 1,145 506 أوروبا مدريد - 535 أوروبا كوبنهاغن 993 538 أوروبا ميلانو 993 538 أوروبا روما 1,345 588 أوروبا لندن 1,343 605 أوروبا جينيف 1,320 670 أوروبا باريس 1,872 919 أفريقيا أبيدجان 1,875 957 أفريقيا أكرا 1,993 1,029 أفريقيا لاغوس وطلبت من "جميع مسافرينا الكرام الذين تعرضوا لعملية استغلال، تبليغ: دائرة علاقات الزبائن في شركة طيران الشرق الأوسط [email protected] أو نقيب أصحاب وكالات السياحة والسفر في لبنان السيد جان عبود عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] مع تزويد كافة المعلومات المتعلقة بالشخص أو بمكتب السفر الذي أتم عملية إصدار بطاقة السفر".

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