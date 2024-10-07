استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي بحضور السفير الأردني في لبنان وليد الحديد، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان. وأكد الصفدي استمرار دعم الأردن للبنان والجيش ومواصلة إرسال المساعدات لمواجهة تداعيات الحرب.

كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش التقى وزير خارجية الأردن وبحثا الأوضاع العامة في لبنان بظل العدوان الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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