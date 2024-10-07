كنعان دعا الحكومة لتزويد المستشفيات بالامكانيات المالية واللوجيستية لتستمر

أشار النائب ابراهيم كنعان، في تصريح له الى انه "في ظلّ الأعداد المتزايدة للمصابين والنازحين نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية، الحكومة مطالَبة بتزويد المستشفيات والبلديات بالإمكانيات الماليّة واللوجستيّة من الاعتمادات المتوفرة والمساعدات الدوليّة لتستمرّ في تأدية رسالتها. كما أن الشفافيّة مطلوبة في التعاطي مع الهبات الواردة حتى لا تتكرّر تجارب سابقة".

واكد "اننا نقف إلى جانب القطاع الصحّي والاستشفائي، خصوصاً المستشفيات والبلدات التي تقع حالياً تحت ضغط هائل، ونحيّي العاملين والساكنين فيها. من إنسانيّتهم يصنعون قوّةً".