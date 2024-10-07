شكرا لقرائتكم خبر عن معاك طول العمر.. مبادرة "بداية" تهتم بكافة الفئات العمرية والان مع تفاصيل الخبر

تتضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي جاءت بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من البرامج والأنشطة والخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية، وتغطي جميع محافظات الجمهورية، نستعرض في السطور التالية المبادرات الفرعية التابعة لمبادرة بداية والتي قسمت حسب الفئات العمرية.

وضمن المبادرات الفرعية التابعة لمبادرة بداية برامج خاصة بالأطفال حيث هناك برنامج الأطفال من عمر يوم وحتى 6 أعوام وتأتى أهدافه في التالى:

- تنمية مهارات الأطفال وتشجيعهم على الإبداع.

-الاهتمام بالصحة وتقليل وفيات الأطفال حتى سن 28 يوما.

ويأتي المشروع انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، كنتاج للعمل الجماعي المشترك من كل وزارات وجهات الدولة وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص لإعداد برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.

كما يوجد برنامج فرعى خاص بالفئة العمرية من عمر 6 أعوام وحتى 18 عام وتأتى أهدافه في التالى:

- برامج تعليمية وتدريبية لتحسين مهاراتهم.

-تجهيزهم صحيا وتعليميا وثقافيا وبدنيا لسوق العمل.

وتُعد المبادرات الرئاسية دائما نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة على مختلف المحاور والاتجاهات.

وتشمل برامج للكبار(من سن 18 لسن 65 عامًا)،يشمل البرنامج تدريب وتأهيلا لسوق العمل.

وعن برامج دعم كبار السن تتمثل في التالى:

-تشمل محاور التنمية في مشروع التعليم بتطوير المناهج التعليمية.

-توفر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين.

-تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم والصحة.

-دعم النشاط الرياضى وضمان توافر آلياته في كل المحافظات.

-تعظيم دور بيوت الثقافة والمسرح والسينما.

ويأتي المشروع انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، كنتاج للعمل الجماعي المشترك من كل وزارات وجهات الدولة وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص لإعداد برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.