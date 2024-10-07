شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المجالس النيابية: الإصلاح الاقتصادى نبت وطنى ولا أحد يفرض على مصر شىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن مصر عضو فاعل فى المجتمع الدولى وحريصة على أن تكون لديهاعلاقات دبلوماسية مع كل الدول، وهى من أوائل الدول التى ساهمت فى البنك الدولى.

وأضاف فوزى ليس صحيحا أنه يوجد شىء مفروض على مصر، مضيفا برامج الإصلاح الاقتصادى لها معايير وقواعد وأى خطة تتقدم بها الجهات هى نبتة وطنية ولا يفرض على مصر أى شىء، والاتفاقيات الدولية تمر بمراحل كبيرة قبل إقرارها، قائلا: مصر هى اللى بتكون عايزة تطبقه ولا أحد يفرض عليها شىء.

فيما أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة أن هذه الاتفاقية تحافظ على قوة مصر التسويقية فى صندوق النقد الدولى وليس له علاقة بالاقتراض.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب اليوم خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 247 لسنة 2024 بشأن الموافقة على “زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي.