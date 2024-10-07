شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد غدا والان مع تفاصيل الخبر

رفع المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول لمجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الثلاثاء، فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، وافق خلال الجلسة العامة اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 248 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ ".

وتهدف الاتفاقية إلى تقليل الانبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفوري، والحفاظ على النظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي، فضلا عن الحفاظ على النظام البيئى الطبيعى للبحر الأحمر، وتعزيز النظم المناخية، وتعزيز البنية التحتية لتحسين المناخ، والدعم التنظيمي، وتطوير الهياكل المؤسسية والنهوض بها، والتنسيق الشامل عبر الكيانات، وتفعيل نظام القياس والإبلاغ والتحقق.