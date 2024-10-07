شكرا لقرائتكم خبر عن عام على حرب الإبادة الجماعية.. اتحاد الصحفيين العرب يطالب بمحاكمة القتلة والان مع تفاصيل الخبر

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب العدوان الإجرامي من قبل العصابات الصهيونية على الشعب الفلسطيني الأعزل فى غزة والضفة العربية الذي راح ضحيته آلاف من الشهداء والمصابين، وكذلك عدد كبير من الزملاء الصحفيين حيث يستهدف الاحتلال الصهيوني الصحفيين والإعلاميين بشكل ممنهج ومتعمد دون حساب حتي الآن .

وطالب اتحاد الصحفيين العرب كافة المنظمات الإعلامية الدولية ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان فى العالم بإدانة هذا العدوان الوحشي الذي لم يسبق له مثيل ويهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني، ويدعو إلى ضرورة التحرك العاجل لمحاسبة المجرمين على جرائمهم فى حق الصحفيين والإعلاميين .

كما يدعو الاتحاد إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تعمل على حماية الشعب الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين من هذا العدوان المستمر الذي يتعرض له يوميا من هذه العصابات الصهيونية .