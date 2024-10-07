يلتقط من الخلف والحارة المعاكسة والأطفال.. ماذا نعرف عن الرادار الألماني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبو النجا:

أطلقت وزارة الداخلية منظومة مرورية إلكترونية حديثة كل المحاور والطرق السريعة والرئيسية من خلال ربطها بقراءة بيانات الملصق الإلكتروني؛ التي انتشرت بأعداد كبير في الطريق السريعة خاصة، وفي مطالع ومخارج الكباري، لرصد مخالفات الانتظار الخاطئ والتي تتسبب في كثافات مرورية مرتفعة وحوادث نتيجة لإعاقة الحركة المرورية، وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

ماذا نعرف عن الرادار الألماني؟

ومن بين الرادارات الحديثة التي تستخدمها وزارة الداخلية، الرادار الألماني الجديد وهو من أحدث الأنواع الموجودة في العالم، حيث له قدرة كبيرة في رصد جميع المخالفات المرورية بالإضافة إلى رصد مخالفة تجاوز السرعة والضوء الأحمر، يمكنها رصد أكثر من عربة مخالفة في آن واحد، وقد يصل هذا العدد إلى 24 سيارة، ورصد مخالفة السير على الممرات الممنوعة للسير، ورصد مخالفة اختراق الخط المتصل.

كما يُمكن لهذه الأجهزة ألمانية الصنع من الجيل الجديد التمييز بين عربات الوزن الخفيف والثقيل، إضافة إلى إمكانية التشغيل في الاتجاهين للسير والتشغيل بتقنية المسح الضوئي بالليزر، ويمكن لهذه الرادارات المحمولة العمل في الاتجاهين للسير، ومراقبة سرعة العربات ليلاً ونهاراً.

-الرادار الألماني الجديد

- يرصد الرادار الجديد مخالفة عدم ربط أحزمة الأمان.

- يرصد الخروج من الحارة المرورية المخصصة للسائق.

- يوضح مخالفات تجاوز السرعات.

- يلتقط أيضًا مخالفة التحدث في الهاتف المحمول.

- يستطيع التقاط مخالفة ركوب الأطفال في المقاعد الأمامية.

- يقيس الرادار سرعة السيارة حتى بعد تجاوزها للرادار.

- بينما يلتقط أكثر من 100 مركبة في الوقت ذاته.

- يلتقط الرادار الجديد المخالفة المرورية من على مسافة تتصل حتى 300 متر.

- يمكنه قراءة الشريحة الذكية على الملصق الإلكتروني الخاص بالسيارة.

يربط بيانات المركبة بمعلومات سائق المركبة المسجل على قاعدة البيانات لدى الإدارة العامة للمرور.



- المخالفات المرورية اليوم

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن تحرير 28673 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1716 مخالفة السير بدون تراخيص، و42 دراجة نارية مخالفة، و10017 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1487 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و12 مخالفة موقف عشوائي، و6 مخالفات شروط التراخيص، خلال الـ 24 ساعة الماضية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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