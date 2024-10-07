بالصور.. جامعة قناة السويس تنظم سباق جري احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - الخليج 365:

نظمت جامعة قناة السويس، سباق جرى بمشاركة 200 طالب وطالبة من مختلف الكليات، وذلك ضمن احتفالاتها بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

السباق انطلق من أمام مبنى الأنشطة الطلابية بالجامعة مرورًا بالمدينة الجامعية، ثم عاد إلى نقطة النهاية أمام مبنى الأنشطة. تأتي هذه الفعالية تأكيدًا على دور الجامعة في إحياء المناسبات الوطنية وتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى طلابها.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أشار الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إلى أهمية هذه الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الروح الوطنية لدى الطلاب، وذكر أن ذكرى انتصارات أكتوبر تمثل درسًا في الصمود والتفاني لأجيال المستقبل. وأكد أن الجامعة تسعى دائمًا لتقديم الأنشطة التي تدعم حياة الطلاب الأكاديمية والرياضية، متمنيًا لهم الاستمرار في النجاح والتميز.

وقام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بتوزيع الشهادات على الفائزين في السباق، معربًا عن فخره بمستوى الحماس الذي أبداه الطلاب.

وأوضح عبد النعيم، أن الجامعة تهتم بتعزيز الجانب الرياضي للطلاب، معتبرًا أن الأنشطة الرياضية تمثل جانبًا مهمًا من تكوين شخصية الطلاب الجامعية، كما شجعهم على الاستمرار في ممارسة الرياضة والمشاركة في مختلف الأنشطة التي تنظمها الجامعة.