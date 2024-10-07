البنك الأهلي يحصد جائزة أفضل مجموعة قانونية في 2024 على مستوى الفرق القانونية الكبرى العاملة بأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

حصلت المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري على جائزة أفضل مجموعة قانونية على مستوى الفرق القانونية العاملة بقارة إفريقيا من مؤسسة law.Com International الدولية والتي تقوم بتنظيم العديد من الفعاليات والانشطة الدولية وتمنح الجوائز للفرق القانونية الكبرى والمميزة على مستوى دول العالم,

وقال البنك في بيان له اليوم إن أشرف شعبان الرئيس التنفيذي للمجموعة القانونية بالبنك الأهلي تسلم الجائزة الممنوحة للمجموعة القانونية خلال الحدث السنوي الذي أُقيم في مدينة جوهانسبرج بجنوب افريقيا خلال شهر سبتمبر.

وقد أعرب محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن اعتزازه بحصول المجموعة القانونية على تلك الجائزة بالتزامن مع توليه رئاسة مؤسسة البنك الأهلي المصري العريقة، بما يعكس ثقة وتقدير المؤسسات الدولية في نظم ومعايير إدارة البنك الأهلي المصري كأحد أعمدة الاقتصاد المصري، وبما يؤكد أيضا كفاءة فريق عمل المجموعة القانونية بالبنك.

كما يعزز ريادته في التوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في الأساليب والإجراءات القانونية الحديثة والضوابط التي تواكب التطور العالمي في هذا المجال والمطبقة في المؤسسات المالية والمصرفية الدولية وذلك في ظل شراكة المجموعة القانونية مع مجموعات البنك المختلفة الأخرى في مباشرة الأعمال وتكاتف جميع فرق العمل في رفع كفاءة الخدمات المصرفية للعملاء، بما يساهم في تحقيق مستهدفات واستراتيجيات البنك بأعلى معدلات الجودة، مشيرا إلى اهتمام الإدارة التنفيذية للبنك الأهلي المصري وسعيها المستمر نحو رفع كفاءة الأعمال لتقديم أفضل الخدمات المصرفية، وفق الإتربي.

وقال أشرف شعبان إن نجاح البنك في الحصول على تلك الجائزة يعكس الجهود المبذولة من كافة الكوادر البشرية والكفاءات المدربة بالمجموعة القانونية بجناحيها التقاضي والدعم القانوني بالبنك، والتي عززت دوره في تبنى وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لمواكبة كل ما هو جديد في المجال القانوني والعمل على إيجاد حلول قانونية لإدارة المخاطر بما يعكس كفاءة وتميز فريق العمل القانوني بالبنك الأهلي المصري على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن البنك الأهلي يعد المؤسسة المصرية الوحيدة التي تنافست مع المؤسسات والبنوك الدولية العاملة بقارة افريقيا على تلك الجائزة، والتي كان من بينها Absa Bank ، Standard Chartered Bank بالإضافة الي العديد من المؤسسات الدولية الكبرى التي لها تواجد قوي في قارة افريقيا، وهو ما يعزز مكانة وريادة البنك الأهلي المصري في السوق المصرفية المحلية والإقليمية والدولية.