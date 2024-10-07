هددها بنشر صور فاضحة.. السجن 5 سنوات لسائق حاول استدراج سيدة لعلاقة آثمة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - الخليج 365:

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة سائق بالسجن 5 سنوات، لقيامه بتهديد سيدة بنشر صورًا فاضحة لها لإجبارها على إقامة علاقة غير شرعية معه.

تعود أحداث القضية رقم 68 لسنة 2024 جنايات قسم أول الزقازيق كلى جنوب الزقازيق إلى بداية العام الجاري، بعدما توجهت سيدة تدعى "ح.ع.م" لتحرير محضر شرطة ضد شخص يعمل سائق وأدلت بمعلومات حول شخصيته، وذكرت أنه يهددها بصور غير لائقة وخادشة للحياء وأثبتت صحة الواقعة.

أحالت النيابة العامة المتهم م.ع.أ يبلغ من العمر 43 سنة ويعمل سائق مقيم في الزقازيق إلى المحاكمة الجنائية، وأثبتت التحريات أنه هدد ربة منزل بفضحها بنشر صور غير لائقة عنها أو استدراجها لعلاقة آثمة.

وصدر الحكم اليوم الاثنين برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، والمستشار أحمد سمير سليم والمستشار إسلام أحمد سرور، وسكرتارية أحمد غريب.