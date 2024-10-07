شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق شراكة استراتيجية بين التحالف الوطنى وموانئ دبي العالمية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة موانئ دبي العالمية، تأتى هذه الشراكة في إطار سعى الطرفين المشترك لتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

يهدف هذا البروتوكول إلى تضافر الجهود بين المؤسستين والاستفادة من خبرات كل منهما، لتنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على مجالات التعليم والصحة والتدريب والتوظيف والتمكين الاقتصادى والمساعدات الغذائية والاجتماعية والتنمية المستدامة وكافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.



يبدأ تنفيذ البروتوكول اليوم مع مؤسسة موانئ دبي العالمية بمبادرة العودة إلى المدارس استكمالا لجهود التحالف الوطنى في موسم المدارس لتوزيع طرود ومستلزمات مدرسية على طول نهر النيل بداية من محافظة الأقصر ومرورا بمدينة إسنا ومدينة ادفو ومدينة كوم امبو وانتهاء بمحافظة أسوان، والتي تأتى تتويجا لعلاقات التعاون القائمة بين التحالف الوطنى ومؤسسة موانئ دبى العالمية، بأن هذا البروتوكول سيساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر وسيفتح آفاقا جديدة للتعاون المشترك في المستقبل.



شراكة استراتيجية بين التحالف الوطنى وموانئ دبي العالمية



شراكة استراتيجية بين التحالف الوطنى وموانئ دبي العالمية



جانب من الاتفاقية



شراكة استراتيجية بين التحالف الوطنى وموانئ دبي العالمية