شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل بيان وزير الصحة إلى لجنة الشئون الصحية لمناقشته والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، إحالة بيان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، عن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس لمناقشته.

وقال وكيل المجلس خلال ترأسه الجلسة وعقب انتهاء وزير الصحة من إلقاء بيانه، إنه عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة 127 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وافق المجلس على إحالة بيان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إلى لجنة الشئون الصحية، وعلى الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، سرعة عقد اجتماع للجنة لمناقشة البيان في أسرع وقت ممكن بحضور الدكتور خالد عبد الغفار ولمن يرغب من النواب من غير أعضاء اللجنة الحضور لإبداء الرأي والملاحظات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، اليوم الإثنين، للاستماع إلى بيان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، عن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.