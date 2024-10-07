ميقاتي يلتقي مع قائد الجيش في السراي الحكومي

يجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزيف عون في هذه الاثناء في السراي الحكومي. وكان ميقاتي اجتمع قبل ذلك مع وزير الاعلام زياد المكاري، ومع سفير تركيا في لبنان علي باريش أولوصوي.

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