إعلام إسرائيلي: توقف هبوط الطائرات في مطار بن غوريون بشكل مؤقت بالتزامن مع إطلاق صواريخ من غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن توقف هبوط الطائرات في مطار بن غوريون بشكل مؤقت بالتزامن مع إطلاق صواريخ من غزة
وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن "الرشقة الصاروخية على تل أبيب أدت لتغيير مسار طائرة كانت تحاول الهبوط في مطار بن غوريون".
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