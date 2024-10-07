البابا فرنسيس طالب بوقف فوري لإطلاق النار على جميع الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية

دعا البابا فرنسيس مرة أخرى إلى "وقف فوري لإطلاق النار في الشرق الأوسط، وإطلاق سراح الاسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس".

واشار البابا بعد صلاة التبشير الملائكي، أمس، الى أن "غدا تحل الذكرى السنوية الأولى للهجوم الإرهابي ضد السكان في إسرائيل، وأجدد دعمي لهم، دعونا لا ننسى أنه لا يزال هناك العديد من الرهائن في غزة الذين أطالب بالإفراج الفوري عنهم".

وأضاف "منذ ذلك اليوم، غرق الشرق الأوسط في معاناة خطيرة بشكل متزايد، مع استمرار الأعمال العسكرية المدمرة في ضرب السكان الفلسطينيين"، مؤكدا أن "هؤلاء هم أساسا مدنيون أبرياء، أشخاص يجب أن يحصلوا على المساعدات الإنسانية اللازمة".

كما طالب "بوقف فوري لإطلاق النار على جميع الجبهات، بما فيها الجبهة اللبنانية"، داعيا المجتمع الدولي إلى ضمان "وضع حد لدوامة العنف وعدم تكرار الهجمات، مثل تلك التي ارتكبتها إيران قبل بضعة أيام، لأنها يمكن أن تجر هذه المنطقة إلى حرب أكبر".