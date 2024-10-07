نقلت وكالة أنباء "فارس" عن مساعد قائد "فليق القدس" التّابع للحرس الثوري الإيراني اللّواء اسماعيل قاآني، أنّ الأخير "بصحة جيّدة ويواصل عمله".

كانت هذه تفاصيل خبر مساعد قائد "فليق القدس" الإيراني: اسماعيل قاآني بصحة جيدة ويواصل عمله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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