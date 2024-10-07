اليونيفيل تبدي قلقها إزاء الأنشطة العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي وتطالب بحماية موظفيها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أبدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) قلقها البالغ إزاء الأنشطة العسكرية الأخيرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من أحد مواقعها جنوب شرق مارون الراس في القطاع الغربي داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدة أنه تم إبلاغ القوات مرارًا عبر القنوات الرسمية بهذا الوضع المستمر.

وفي بيان رسمي وصفت البعثة هذا التطور بأنه خطير للغاية، مشددة على أن أي مساس بسلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أثناء أداء مهامها غير مقبول، كما ذكّرت اليونيفيل جميع الأطراف بضرورة التزامها بحماية موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها وفقًا لقرارات مجلس الأمن.

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