استشهاد فلسطيني جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد مسن فلسطيني إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب فجر اليوم في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل مسن فلسطيني في الخليل، واعتدت عليه بالضرب المبرح، مما أدى لاستشهاده على الفور.

وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات بمدينة الخليل، ومخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، وداهمت منازل الفلسطينيين.

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