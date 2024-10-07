أوستن لغالانت: أميركا لديه قدرة كبيرة بالمنطقة للدفاع عن أفرادها ومنشآتها ومنع المزيد من التصعيد

لفت السّكرتير الصّحافي لوزارة الدّفاع الأميركيّة (​البنتاغون​)، الجنرال باتريك رايدر، إلى أنّ "وزير الدّفاع الأميركي ​لويد أوستن​ تحدّث مع وزير الدّفاع الإسرائيلي ​يوآف غالانت​ أمس، لمناقشة أعمال إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، والوضع الحالي في لبنان وغزة"، موضحًا أنّ "أوستن أشار إلى أنّ غدًا يصادف مرور عام على ارتكاب حركة "حماس" أسوأ هجوم إرهابي ضدّ إسرائيل في تاريخها، وأكّد مجدّدًا التزام الولايات المتّحدة الثّابت بأمن إسرائيل، ووقف إطلاق النّار في غزة، والتّوصّل إلى حلّ دبلوماسي يمكّن المواطنين من العودة بأمان إلى منازلهم على جانبَي الحدود الإسرائيليّة اللّبنانيّة".

وذكر أنّ "أوستن أعرب عن تعازيه بجنديَين من الجيش الإسرائيلي قُتلا في هجوم لفصائل متحالفة مع إيران في 3 تشرين الأوّل الحالي، وتمنّى الشّفاء التّام للجرحى"، موضحًا أنّ "أوستن أكّد مجدّدًا دعم الولايات المتّحدة لحقّ إسرائيل في الدّفاع عن نفسها، وأشار إلى أنّ الولايات المتّحدة تحتفظ بقدرة كبيرة في المنطقة للدّفاع عن الأفراد والمنشآت الأميركيّة، وتقديم المزيد من الدّعم لدفاع إسرائيل عن نفسها، ومنع المزيد من التّصعيد". وأفاد بأنّ "الوزيرَين أكّدا التزامهما بردع إيران والشّركاء والوكلاء المدعومين منها، من استغلال الوضع أو توسيع الصّراع".