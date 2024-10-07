10 إصابات جراء إطلاق الصواريخ على حيفا وطبريا وتعطيل الدراسة ببعض مدارس حيفا

أشار الإسعاف الإسرائيلي إلى وقوع 10 إصابات، جرّاء إطلاق الصّواريخ من لبنان على حيفا وطبريا، من بينها إصابات خطيرة.
في السّياق، أفادت القناة 12 الإسرائيليّة، بـ"تعطيل الدّراسة والتّحوّل نحو نظام التّعليم عن بُعد في بعض مدارس مدينة حيفا، عقب سقوط صواريخ على المدينة".
وكان قد أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليّات "خيبر"، وردًّا على استهداف المدنيّين والمجازر الّتي يرتكبها العدو الصّهيوني وبنداء "لبيك يا نصر الله"، نفّذت المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 23:20 من مساء يوم الأحد، عمليّة إطلاق صلية من صواريخ فادي "1" على قاعدة الكرمل جنوب حيفا".
كما لفت في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة قصفوا عند السّاعة 00:05 من منتصف ليل الإثنين 2024-10-07، قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الرّئيسيّة في المنطقة الشّماليّة) غرب طبريا، بصلية صاروخيّة".
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