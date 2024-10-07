غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت منطقة الحدت- سانت تيريز بعد منتصف الليل

شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي غارات عنيفة استهدفت منطقة الحدت- سانت تيريز بعد منتصف اللّيل، وأعقبتها انفجارات ضخمة عدّة في أماكن الاستهداف، في ظلّ تحليق مكثّف للطّيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء بيروت والضّاحية الجنوبيّة ومحيطهما، بعد منتصف اللّيل وفجرًا.

وكان قد وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء أمس، في تصريح، إنذارًا إلى سكان الضّاحية الجنوبيّة في برج البراجنة وحدث بيروت، قائلًا: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله"، وسيعمل الجيش ضدّها على مدى الزّمني القريب. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم، عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".